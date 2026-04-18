Nel fine settimana, gli showroom di una casa automobilistica apriranno le proprie porte, offrendo un modello di vettura al prezzo di 14.950 euro. La promozione riguarda la nuova versione turbo di un popolare modello compatto. L’evento si svolge in due giorni, sabato 18 e domenica 19 aprile, e coinvolge la commercializzazione di questa auto con un prezzo promozionale.

Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo. La Grande Panda arriva con un nuovo motore benzina Turbo 100 CV in promozione a 14.950 euro — meno della Pandina base. Il pacchetto prevede rottamazione Euro 4 e finanziamento Stellantis, vale fino al 28 aprile. Ecco perché la cifra non è un refuso. Il nuovo motore Turbo 100: cosa cambia sotto il cofano. La protagonista del weekend è la Turbo 100, mai vista prima sulla Grande Panda, finora solo ibrida ed elettrica. 1.2 benzina sovralimentato, 100 CV e 205 Nm. Cambio manuale 6 marce con Start&Stop. Consumo WLTP: 5,6-5,7 l100 km.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?

2026 Fiat Grande Panda | 110 HP | POV Test Drive

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Panoramica sull’argomento

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