Nuova Fiat 500 Hybrid 2026 | davvero a 14.950€ con la promo?

La nuova Fiat 500 Hybrid di sesta generazione, identificata come Tipo 312, è la citycar più venduta in Italia da 18 anni. Recentemente è stata annunciata una promozione che porta il prezzo di listino a circa 14.950 euro. La vettura si distingue per la sua motorizzazione ibrida e per la presenza di questa offerta commerciale. La promozione è riferita a un modello specifico, con dettagli relativi alle condizioni e alle tempistiche disponibili.

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La Fiat 500 Hybrid di sesta generazione (Tipo 312) è la citycar più venduta d’Italia da 18 anni. Oggi è in promozione a 14.950€ chiavi in mano per la versione Pop, contro il listino di 19.900€ — uno sconto da 4.950€ che la riporta sotto la soglia psicologica delle 15.000€. La promo è valida fino a fine maggio 2026, mentre Stellantis lavora alla nuova generazione che debutterà a Mirafiori. Cosa cambia per la 500 nel 2026. Per il 2026 la gamma 500 resta su due varianti distinte: 500 Hybrid (Tipo 312): la 500 storica con motore Firefly 1.0 da 70 CV mild hybrid, prodotta a Tychy in Polonia e a Tafraoui in Algeria — è quella in promo a 14.950€. 500e (Tipo 320): l’elettrica pura prodotta a Mirafiori dal 2020, motore 95 o 118 CV, batteria 23,8 o 42 kWh — nessun restyling annunciato per il 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 500 Hybrid 2026: davvero a 14.950€ con la promo? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVA 500 HYBRID 2026 - LENTA, PESANTE E COSTA TROPPO! Notizie correlate Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo. Fiat Grande Panda 2026: Turbo 100 CV in promozione a 14.950 euroFiat rilancia la sua icona cittadina con una proposta che punta dritto al cuore del mercato: la nuova Grande Panda 2026 con motore benzina Turbo 100...