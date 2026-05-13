Nuova coda di maltempo | allerta gialla fra vento e mareggiate

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Toscana, portando vento e mareggiate che hanno provocato disagi e allerta gialla nella regione. Le previsioni indicano che le condizioni di instabilità, introdotte da un flusso atlantico, continueranno almeno fino a sabato, interessando varie zone e creando condizioni di criticità lungo la costa e nelle aree interne. Le autorità hanno invitato alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice di avviso valido dalle 12 alla mezzanotte di domani (14 maggio) FIRENSE – Un flusso atlantico interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. Aumenta il peso medio delle persone, gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebus Talebani a Bruxelles? Così l’Ue tratta con Kabul, tra rimpatri e crisi dei diritti umani Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati .🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nuova coda di maltempo: allerta gialla fra vento e mareggiate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Maltempo: allerta meteo per vento e mareggiate In arrivo vento forte e mareggiate, ecco i comuni della Toscana in allerta giallaFirenze, 13 maggio 2026 – La sala operativa della Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per mareggiate e vento forte. Temi più discussi: Previsioni meteo - Maltempo in arrivo, pioggia e freddo da venerdì!; Breve pausa dal maltempo, poi tornano piogge e temporali: cosa aspettarsi nei prossimi giorni; Meteo, arriva il colpo di coda dell’inverno: cos’è la tradizione dei ‘Santi di ghiaccio’; Torna il maltempo: nuova ondata di instabilità in Piemonte. Sono andato a confessione per la prima volta nella mia vita e sono così incredibilmente arrabbiato - reddit.com reddit Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com Nuova coda di maltempo: allerta gialla fra vento e mareggiateFIRENSE - Un flusso atlantico interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice gia ... msn.com Colpo di coda dell'inverno in Trentino Alto Adige: freddo improvviso e neve sulle montagne per i Santi di GhiaccioUn’improvvisa ondata di freddo sta interessando in queste ore l’area delle Dolomiti, dove il maltempo ha portato piogge intense, temporali e nuove nevicate oltre i 1.800 metri di altitudine. Il brusco ... meteo.it