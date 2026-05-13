Maltempo | allerta meteo per vento e mareggiate

Nella regione si mantiene l’allerta meteo gialla a causa di condizioni di maltempo, con vento forte e mareggiate previste dalle ore 12 di giovedì 14 maggio fino alla mezzanotte. La Protezione civile regionale ha emesso il documento di allerta che riguarda le zone della Toscana centro-occidentale, l’Arcipelago, la Valle del Reno e l’Alto Mugello. La situazione rimane instabile e monitorata costantemente.

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