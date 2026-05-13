Maltempo | allerta meteo per vento e mareggiate
Nella regione si mantiene l’allerta meteo gialla a causa di condizioni di maltempo, con vento forte e mareggiate previste dalle ore 12 di giovedì 14 maggio fino alla mezzanotte. La Protezione civile regionale ha emesso il documento di allerta che riguarda le zone della Toscana centro-occidentale, l’Arcipelago, la Valle del Reno e l’Alto Mugello. La situazione rimane instabile e monitorata costantemente.
Insiste l'instabilità sulla nostra regione. Emessa infatti dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un'allerta meteo gialla per mareggiate e vento forte dalle ore 12 di giovedì 14 maggio fino alla mezzanotte su Toscana centro-occidentale, Arcipelago, Valle del Reno e Alto Mugello.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Maltempo con Vento e Mareggiate Forti
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