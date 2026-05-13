In arrivo vento forte e mareggiate ecco i comuni della Toscana in allerta gialla

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta gialla per mareggiate e vento forte. La comunicazione riguarda diversi comuni della regione, dove sono previsti peggioramenti delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. La decisione è stata presa a seguito delle previsioni meteo che indicano un peggioramento delle condizioni del mare e dell’aria. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali.

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Firenze, 13 maggio 2026 – La sala operativa della Protezione civile  ha emesso una allerta meteo gialla per mareggiate e vento forte.   Allerta che scatterà dalle 12 di giovedì 14 maggio fino alla mezzanotte sulla Toscana centro-occidentale, sulle isole dell’Arcipelago toscano, sulla Valle del Reno e sull’Alto Mugello. Un flusso atlantico, infatti, interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. Le previsioni del Lamma: https:www.lanazione.itvideometeo-toscana-le-previsioni-del-lamma-k7cy7mta Sono attesi venti fino a 80-100 chilometri orari sull’Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e sull’Appennino, fino a 40-60 chilometri orari sulle zone del centro-nord della regione, attorno a 40 chilometri orari altrove.🔗 Leggi su Lanazione.it

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