persiceto prepara il terreno per api e farfalle

Il Comune ha aderito al protocollo dell’Università di Bologna ‘Comuni amici degli impollinatori’. Il progetto prevede una serie di azioni specifiche per proteggere le specie di insetti impollinatori che vivono nella zona pianeggiante. La decisione arriva in un momento in cui la tutela di api e farfalle sta diventando un tema sempre più rilevante a livello locale.

Il Comune ha aderito al protocollo dell’Università di Bologna ‘Comuni amici degli impollinatori’. Si tratta di una serie di azioni mirate a salvaguardare le diverse specie di insetti impollinatori presenti in pianura. E la loro presenza, per colpa di inquinamento, perdita di habitat e cambiamenti climatici, viene progressivamente messa a rischio. "Aderendo al protocollo degli amici degli impollinatori – afferma l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Bracciani –, prendiamo un impegno a favore dell’ambiente e del nostro territorio, consapevoli che il tema della salvaguardia degli insetti impollinatori sia diventato inderogabile e non più rimandabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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