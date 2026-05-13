Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | attesi forti temporali

Un’allerta meteo gialla è stata diramata per la provincia di Monza e della Brianza, a causa di possibili temporali intensi. Secondo il bollettino del Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia, l’allerta entra in vigore alle 6 del mattino di giovedì 14 maggio e durerà per tutta la giornata. Le autorità hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle eventuali condizioni meteorologiche avverse.

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