Nuova allerta meteo per Monza e Brianza | attesi forti temporali
Un’allerta meteo gialla è stata diramata per la provincia di Monza e della Brianza, a causa di possibili temporali intensi. Secondo il bollettino del Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia, l’allerta entra in vigore alle 6 del mattino di giovedì 14 maggio e durerà per tutta la giornata. Le autorità hanno invitato la popolazione a prestare attenzione alle eventuali condizioni meteorologiche avverse.
Nuova allerta meteo gialla per la Brianza per rischio forti temporali. È quanto recita l'ultimo bollettino diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia che vedrà l'allerta entrare in vigore a partire dalle 6 per tutta la giornata di giovedì 14 maggio.Dopo la tempesta.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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