NUOTO IN APNEA Sub Tridente conferma la tradizione pieno di medaglie dal trofeo San Marino

La squadra di nuoto in apnea Sub Tridente ha partecipato al 16° Trofeo di Apnea Romagna e San Marino, che si è svolto domenica 1 marzo nella piscina olimpionica della Repubblica di San Marino. La competizione ha visto numerosi atleti conquistare medaglie, consolidando la presenza della squadra nel panorama nazionale di questa disciplina. La manifestazione ha attirato diverse forze provenienti da varie regioni italiane.

Grande risultato per la Sub Tridente Silvano Caracchini al 16° Trofeo di Apnea Romagna e San Marino, andato in scena domenica 1 marzo, nella piscina olimpionica della Repubblica di San Marino. La squadra pesarese, affiliata Fipsas, si è presentata con sei atleti, conquistando tre podi e centrando cinque migliori prestazioni personali, a conferma di un percorso tecnico in costante crescita. Nell’apnea dinamica senza attrezzi arrivano due medaglie di grande valore. Protagonista Valeria Moroni, che si aggiudica il primo posto con un eccellente 78,90 metri, misura che rappresenta anche la sua miglior prestazione, dimostrando un costante e concreto miglioramento tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NUOTO IN APNEA. Sub Tridente conferma la tradizione, pieno di medaglie dal trofeo San Marino Trofeo Bizantino, la Nuoto Sub Modena Bruno Loschi fa il pieno di medaglie a RavennaÈ stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni quello appena vissuto da A. Nuoto in apnea. Sub Tridente da podioSi è svolto ad Ancona il 2° Trofeo Centro Sub, prima gara ufficiale della stagione agonistica di apnea indoor-Fipsas. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sub Tridente Nuoto in apnea. Sub Tridente da podioSi è svolto ad Ancona il 2° Trofeo Centro Sub, prima gara ufficiale della stagione agonistica di apnea indoor-Fipsas. La Sub Tridente Pesaro ha partecipato con tre atleti, ottenendo tre podi. Nella ... ilrestodelcarlino.it Nuoto subacqueo. Tridente in apneaNella sede della Sub Tridente di Pesaro si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti di subacquea e apnea relativi alla stagione 2025, alla presenza di numerose autorità civili, sportive e ... ilrestodelcarlino.it