Pieno di medaglie per la ABC Nuoto ai Campionati regionali master

L'Abc Nuoto Pisa Asd conquista numerose medaglie ai Campionati regionali master, che si sono tenuti in due diverse piscine: quella di Colle Val d'Elsa e quella di Livorno. La squadra ha mostrato grande determinazione nelle gare di resistenza, portando a casa diversi podi in entrambe le sedi. I risultati evidenziano il successo di un gruppo di atleti che si allena duramente per migliorare le proprie prestazioni. La competizione ha coinvolto nuotatori di tutte le età e livelli.

L'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val d'Elsa per le gare lunghe e alla piscina Bastia di Livorno. Sono 8 gli allori conquistati dalla compagine pisana con Elisa Mambrini (categoria M30) che ha conseguito un doppio successo negli 800 e nei 1500 stile libero, così come Marco Diani (M65) nei 50 e nei 100 rana, insieme a loro Virginia Saletti vincente nei 1500 stile libero categoria M35, Martina Marcias (M20) nei 200 stile libero, Elisa Gallerini (M20) nei 50 rana ed Andrea Cini (M50) nei 50 dorso. Buone prestazioni anche dagli altri atleti partecipanti: Luigi Lombardo, Michele Ferroni, Enrico Feola, Anna Cannizzo, Gianluca Zanini, Lydia Ferretti, Concordia Guerriero, Federico Galia, Giacomo Licciardello, Tomaso Del Corso, Luciano Mistretta, Roberto Trabeati ed Andrea Del Torto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

