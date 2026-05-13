Nuoto artistico | la Futura Club Prato è la migliore in Toscana

Una squadra di nuoto artistico juniores si è distinta in Toscana, ottenendo risultati che hanno attirato l'attenzione. La squadra della Futura Club Prato ha ottenuto riconoscimenti importanti durante le competizioni regionali, battendo squadre di livello superiore. Tra gli atleti locali, uno ha raggiunto un piazzamento vicino al podio nel solo maschile, mentre i membri della squadra hanno affrontato e superato avversari di grande esperienza, tra cui alcuni atleti olimpici.

? Domande chiave Come ha fatto una squadra di Juniores a sfidare i campioni olimpici?. Chi è l'atleta pratese che ha sfiorato il podio nel solo maschile?. Perché la squadra non ha potuto scendere in acqua nella finale Squadra?. Quali ostacoli logistici hanno rischiato di compromettere la preparazione degli atleti?.? In Breve Tommaso Bartolini ottiene quarto posto nel solo maschile e quinto nel duo misto.. Le allenatrici Simona Ricotta e Bianca Vivirito guidano il gruppo Juniores a Cuneo.. L'undicesimo posto nell'Acrobatic Routine è l'unica finale toscana raggiunta nella categoria.. La finale di Squadra è saltata per un problema di salute di un'atleta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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