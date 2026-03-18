Senza acqua da 6 mesi | la vittoria della Futura Club Prato

La Futura Club Prato ha ottenuto una vittoria importante ai Campionati Italiani invernali di nuoto artistico, disputati sul litorale romano. La società toscana si è distinta nella categoria Juniores, consolidando la propria posizione tra le squadre partecipanti. La competizione si è svolta in un contesto di grande partecipazione e attenzione, attirando numerosi appassionati e addetti ai lavori.

I Campionati Italiani invernali di nuoto artistico si sono svolti sul litorale romano, confermando la supremazia della Futura Club Prato tra le società toscane nella categoria Juniores. Nonostante il successo sportivo, la realtà operativa è drammatica: atleti e tecnici non dispongono di un impianto per allenarsi da sei mesi. La vittoria arriva quindi come una conferma tecnica, ma anche come una denuncia silenziosa sulle carenze infrastrutturali che gravano sul territorio pratese. Il paradosso del successo senza acqua. La situazione descritta dalle fonti evidenzia uno scenario in cui il risultato agonistico si scontra frontalmente con la mancanza di risorse materiali necessarie per mantenerlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senza acqua da 6 mesi: la vittoria della Futura Club Prato Articoli correlati Leggi anche: Pressione ridotta, da due mesi trenta famiglie senza un goccio d’acqua nelle contrade di Nardò Le arriva addosso acqua bollente: bimba di 16 mesi ustionata a VittoriaUna bambina di 16 mesi è rimasta ustionata ieri sera a Vittoria (Ragusa) da acqua bollente in casa. De Bourges à Menton : voyage sur les routes mythiques de France | Trésors du Patrimoine