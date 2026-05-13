Negli ultimi tre giorni, il punto nascita dell’ospedale di Sesto San Giovanni ha registrato un numero record di nascite, con 22 bambini venuti al mondo. Tra loro, 13 sono femmine e 9 maschi. Questo dato rappresenta un afflusso elevato rispetto alla media abituale e si aggiunge a una serie di giorni caratterizzati da un’attività particolarmente intensa.

Numeri da record al punto nascita dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Negli ultimi tre giorni, infatti, il nosocomio di viale Mateotti ha accolto ben 22 nuovi nati, 13 femmine e 9 maschi. "Un piccolo primato che ha riempito il reparto di emozioni, sorrisi e tanta vita - hanato i vertici dell’Asst Nord Milano -. C’è chi stringe il proprio neonato tra le braccia per la prima volta, chi si emoziona osservando ogni piccolo movimento e chi affronta le prime ore da genitore tra dolcezza, stanchezza e nuove scoperte". In queste giornate particolarmente intense si susseguono le prime poppate, culle che si spostano da una stanza all’altra, controlli, consigli e quei primi momenti speciali in cui mamme e papà iniziano a conoscere il proprio bambino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Numeri da record. In tre giorni nati 22 bambini

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THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

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