Salerno in Flora numeri da record | oltre quarantamila presenze in tre giorni

A Salerno si sono registrate oltre quarantamila presenze durante i tre giorni di Salerno in Flora, evento dedicato alla promozione delle filiere agricole e alla tutela della salute pubblica. La manifestazione ha visto una forte partecipazione di pubblico, mettendo in evidenza la collaborazione tra settori ambientali e agricoli regionali. L’evento si è concluso con un deciso richiamo alla valorizzazione delle produzioni locali e alla sostenibilità del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Sinergia fra ambiente e agricoltura regionale per valorizzare le filiere agricole e tutelare la salute dei cittadini. Quarantamila presenze in tre giorni per il Villaggio Coldiretti Salerno in Flora. Una edizione dai grandi numeri, quella ospitata dal Parco Pinocchio, che dimostra la voglia che c’è in giro di entrare in contatto diretto con i produttori del territorio che lavorano sodo per portare quanto offre la campagna direttamente al centro delle città. “Grazia a Salerno Solidale che ci ha permesso di avere questa splendida location a disposizione. Sono stata giornate intense, nelle quali si è cercato di costruire un ponte per le generazioni future ospitando negli incontri in Casa Coldiretti tutti gli assessori regionali legati al mondo nel quale operano le nostre aziende.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno in Flora numeri da record: oltre quarantamila presenze in tre giorni Notizie correlate Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorniNumeri da record per il Giardino della Minerva di Salerno, che durante il ponte pasquale ha fatto registrare oltre 1700 presenze in tre giorni,... Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco PinocchioSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: GIOVANNI GUZZO: A SALERNO PER L’INAUGURAZIONE DI SALERNO IN FLORA-IL VILLAGGIO DI COLDIRETTI; Boom di presenze a Salerno nel primo sabato di maggio: spiagge e centro da record; Villaggio Coldiretti: boom di presenze al Parco Pinocchio; Domenica di sole a Salerno: tra tuffi a Santa Teresa e passeggiate sul lungomare. Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco PinocchioSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna Salerno in Flora, la mostra mercato ... zon.it ‘Salerno in Flora’: al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro, presenti numerose autoritàSuccesso di pubblico: migliaia di visitatori al Parco Pinocchio. L’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di a ... teleradio-news.it Il Sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente è stato eletto Presidente della Provincia di Salerno - facebook.com facebook