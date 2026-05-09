Nella clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano si è registrato un record di nascite in un arco di 36 ore. Durante questo periodo sono nati 40 bambini, di cui 23 femmine e 17 maschi. La notizia arriva in un momento in cui si parla di calo delle nascite e di inverno demografico. I parti sono avvenuti nel corso di due giorni consecutivi, senza interruzioni.

Milano, 9 maggio 2026 – In tempi di inverno demografico non capita certo tutti i giorni il record di nascite che si è registrato nei giorni scorsi alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano: in 36 ore ci sono stati 23 fiocchi rosa e 17 fiocchi azzurri, per un totale di 40 nuovi nati. [email protected] "Doveva essere un tranquillo giovedì di inizio maggio ma si è rivelato un meraviglioso exploit di nuovi arrivi - fanno sapere dall'ospedale attraverso le pagine social della Mangiagalli -. Nella Clinica Mangiagalli sono nati giovedì 28 bambini in sole 24 ore, perfettamente in scia di un esaltante sprint già avviato dal pomeriggio di mercoledì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mangiagalli, record di nascite: in 36 ore sono nati 40 bambini

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