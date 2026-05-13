Nucleare Superbonus e tasse | cosa ha detto Meloni al premier time e dove ha sbagliato
Durante il primo giorno di discussioni al Senato, il presidente del Consiglio ha difeso le decisioni prese dal governo, tra cui l'annuncio sulla legge delega per il nucleare. Tuttavia, le cifre riguardanti il Superbonus e la pressione fiscale hanno sollevato dubbi sulla coerenza della strategia governativa, mettendo in discussione la narrazione di un impegno concreto per ridurre le tasse e garantire una gestione finanziaria più solida.
Dall'annuncio sulla legge delega per il nucleare allo scontro totale sui conti pubblici: al premier time al Senato Giorgia Meloni difende l'operato del governo, ma i dati su Superbonus e pressione fiscale aprono crepe nella narrazione della "serietà" e dei tagli alle tasse.🔗 Leggi su Fanpage.it
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