Ecco cosa ha detto la premier Meloni sull’attacco USA ai Paesi del Golfo

La premier Meloni ha dichiarato di essere vicina ai leader dei Paesi del Golfo e di condannare gli attacchi che hanno colpito le loro nazioni. Durante un incontro, ha espresso il supporto del governo italiano e ha sottolineato la gravità degli attacchi subiti. Nessun altro dettaglio è stato rivelato riguardo alle modalità o alle cause di questi eventi.

Ai leader del Golfo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni". La nota di palazzo Chigi al termine del vertice serale di governo con i due vicepremier Tajani e Salvini, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari e i vertici dell'Intelligence. Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento telefonico il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, collegato da Dubai, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. L’Iran ha preso di mira Israele e diversi paesi del golfo Persico dove s - facebook.com facebook

La rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo che ospitano basi Usa: «Sono obiettivi legittimi». Ma i colpi vanno anche fuori bersaglio x.com