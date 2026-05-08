Si è appena concluso a Palazzo Chigi il colloquio tra il segretario di Stato degli Stati Uniti e la presidente del Consiglio. L'incontro, durato più di un'ora e mezza, si è concentrato su questioni di interesse comune tra i due paesi. Al termine della riunione, sono state reso note alcune dichiarazioni del rappresentante statunitense rivolte alla Premier.

Si è concluso dopo oltre un’ora e mezza l’incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il colloquio si è inserito in una fase considerata delicata per i rapporti transatlantici e ha attirato l’attenzione per i segnali di metodo e di tono, oltre che per i dossier sul tavolo. Rubio a Palazzo Chigi, l’incontro con Meloni. All’arrivo, davanti alle telecamere, Meloni ha accolto Rubio con un saluto in italiano: “Come stai”. Dopo la stretta di mano, i due hanno seguito il rituale del doppio bacio sulla guancia. La presenza davanti ai fotografi è durata circa quaranta secondi; secondo quanto osservato, la scena è stata improntata alla cordialità, senza gesti particolarmente marcati.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rubio incontra Meloni, colloquio finito. La frase in italiano: cosa ha detto alla Premier

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