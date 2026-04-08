Aspettando Il diavolo veste Prada 2, in arrivo nei cinema italiani il 29 aprile 2026, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno già dato il via a un press tour internazionale destinato a far parlare quasi quanto il film. E mentre sul sequel il giudizio resta sospeso, nonostante lo stile del nuovo capitolo sia già finito sotto osservazione, l’attenzione si sposta sui look scelti dalle protagoniste a première e conferenze stampa. Già fonte di ispirazione per la primavera. L’ultima idea da replicare arriva da Meryl Streep, che a Seoul veste Prada e rilancia un gesto di styling tanto semplice quanto efficace: una cintura sottile indossata sopra il tailleur. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il tour di promozione de Il diavolo veste Prada 2 continua. Ma non sono né Miranda né Andy a regalare idee look da manuale, ma una Maryl Streep più glamour che mai

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

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Anne Hathaway e Meryl Streep: la loro sfilata di moda in Messico per «Il Diavolo veste Prada 2»Le due attrici hanno indossato - per l'avvio del tour promozionale del film- pezzi di grande tendenza direttamente dalle passerelle. Con richiami alla pellicola ... corriere.it

Vogliamo parlare del completo rosso di Dolce&Gabbana di Maryl Streep Ma la bellezza Anne Hathaway in Schiaparelli #fashion #DevilWearsPrada2 - facebook.com facebook