Il tour di promozione de Il diavolo veste Prada 2 continua Ma non sono né Miranda né Andy a regalare idee look da manuale ma una Maryl Streep più glamour che mai

Da amica.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aspettando Il diavolo veste Prada 2, in arrivo nei cinema italiani il 29 aprile 2026, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno già dato il via a un press tour internazionale destinato a far parlare quasi quanto il film. E mentre sul sequel il giudizio resta sospeso, nonostante  lo stile del nuovo capitolo sia già finito sotto osservazione, l’attenzione si sposta sui look scelti dalle protagoniste a première e conferenze stampa. Già fonte di ispirazione per la primavera. L’ultima idea da replicare arriva da Meryl Streep, che a Seoul veste Prada e rilancia un gesto di styling tanto semplice quanto efficace: una cintura sottile indossata sopra il tailleur. 🔗 Leggi su Amica.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

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