In un breve lasso di tempo, il governo italiano ha adottato due decisioni che hanno attirato l’attenzione internazionale. La prima riguarda la condanna dell’ex presidente americano per un presunto attacco al Papa, mentre la seconda riguarda la sospensione del rinnovo di un accordo militare con Israele. Questi passaggi sono stati interpretati come mosse con finalità di consenso piuttosto che di natura etica o politica.

di Angelo Palazzolo In due giorni Giorgia Meloni si è ripresa la scena internazionale. Prima la condanna di Donald Trump per l’attacco al Papa, poi la sospensione del rinnovo dell’accordo militare con Israele. Applausi? Forse. Ma prima vale la pena guardare più da vicino entrambe le vicende. Partiamo da Israele. L’accordo militare non è stato sospeso quando avrebbe dovuto, cioè quando, dopo il 7 ottobre 2023, l’intento genocidario del governo di Benjamin Netanyahu si era già palesato in tutto il suo orrore. Finché a morire erano i palestinesi — decine di migliaia — per il governo italiano non c’era nulla da condannare. L’assenza di qualsiasi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta di Meloni su Trump e Israele: una mossa né etica né politica, ma demoscopica

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