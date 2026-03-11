Così la legge delega del governo sul nucleare spinge la deregulation nell’autorizzazione di nuove centrali
Il governo ha approvato una legge delega che favorisce la semplificazione delle procedure per l’autorizzazione di nuove centrali nucleari. La normativa prevede una riduzione delle regole e delle verifiche, puntando a facilitare lo sviluppo di impianti energetici di questo tipo. La Convenzione sulla sicurezza nucleare (Cns) è stata citata come riferimento nel testo legislativo.
di Mario Agostinelli e Giorgio Ferrari La Convenzione sulla sicurezza nucleare (Cns) stabilita in ambito Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), obbliga gli stati membri ad adottare un quadro legislativo e normativo in materia di sicurezza nucleare che deve riguardare anche la progettazione, la localizzazione, la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di nuove centrali nucleari. In Italia questo complesso di norme e regolamenti riguardanti eventuali nuove centrali nucleari risulta del tutto inadeguato, dato che la normativa esistente (le Guide Tecniche dell'Enea-Disp) risalgono a prima dell'entrata in vigore della Cns e...
