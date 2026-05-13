Novara via Sforzesca diventa un' isola del riuso | torna l' evento per scambiare oggetti tra privati
Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 17, torna a Novara "Oggi si scambia", la giornata di scambio gratuito tra privati di oggetti che si tiene all'isola ecologica di via Sforzesca.All'evento possono partecipare i cittadini residenti a Novara che potranno scambiare abiti e accessori, giochi, libri e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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