Il ristorante Le Felloniche compie novant’anni di presenza a Longiano, immerso in un’area verde vicino al fiume Rubicone. La gestione è affidata da sempre a Cesare Mambelli e ai suoi figli, Andrea, Marco e Laura. La struttura ha mantenuto questa continuità nel tempo, offrendo un luogo di ristoro nel cuore della campagna locale. La storia del locale si intreccia con quella della famiglia Mambelli, che ha condotto l’attività per quasi un secolo.

Novanta anni di attività per il ristorante Le Felloniche, sito in un’oasi di verde a Longiano accanto allo storico fiume Rubicone e gestito da sempre da Cesare Mambelli, insieme ai figli Andrea, Marco e Laura. Per la grande festa del 24 maggio dalle 16 in poi, Cesare Mambelli ha lanciato anche un appello: "La nostra famiglia gestisce il ristorante dal 1936 e nel corso degli anni abbiamo ospitato migliaia di feste ed eventi. Da noi si sono esibite decine di cantanti famosi come Adriano Celentano, Claudio Villa, Tony Renis, Little Tony, i Rockes, il Banco del Mutuo Soccorso che fu il mio primo contratto, e tutte le orchestre di liscio romagnolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novant’anni di storia per Le Felloniche

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