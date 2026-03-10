I novant’anni di Fertilia | Parte di nostra storia

Il 7 e l’8 marzo, Fertilia, città fondata ad Alghero, ha festeggiato il suo 90esimo anniversario con una serie di eventi ufficiali e momenti simbolici. La comunità ha partecipato a incontri istituzionali e ha ricordato la storia locale, riflettendo anche sul suo futuro. La celebrazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, evidenziando l'importanza di questa ricorrenza per la città.

Il 7 e l'8 marzo la città di fondazione di Fertilia (Alghero) ha celebrato il 90esimo anniversario con un programma di appuntamenti istituzionali e momenti simbolici dedicati alla storia della comunità e al suo futuro. Un traguardo significativo per una realtà nata nel 1936 dall'incontro tra i coloni ferraresi e del Polesine, impegnati nei lavori di bonifica, le famiglie sarde già presenti e la comunità catalana di Alghero. "Questo legame è un forte esempio di valorizzazione delle proprie radici: poter festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione di Fertilia significa che lo scambio culturale e identitario con questa terra e tra...

