Veltroni al Bar di Cinecittà Il fascino intramontabile di novant’anni di storia

Il regista e politico è stato visto recentemente al Bar di Cinecittà, un luogo simbolo della storia cinematografica italiana. Accanto a lui, un uomo di mezz’età ha percorso la strada con una bicicletta, che ha acquistato e curato con attenzione. La bicicletta, di sera, è stata coperta con un panno e lasciata nel corridoio di casa, dopo averla portata su per quattro piani a spalla.

La fa facile Cesare, il padre di Giovanni, con la bicicletta. Lui l’ha acquistata, la cura come fosse una bimba piccola, di sera la copre con un panno, nonostante la faccia riposare, per la notte, nel corridoio di casa, dove l’ha portata a spalla, su per quattro piani. Ogni giorno così, a dispetto della sua malferma salute. Tanti anni a scaricare all’alba cassette di arance e limoni, con il freddo o con il caldo, ai Mercati Generali, hanno lasciato il segno sul suo corpo già gracile. Certe volte la sora Rosa, la moglie, si chiede come diavolo faccia a incollarsi, così si dice, quei pesi sulle spalle, se il torace si può prendere tra due mani che si toccano.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veltroni al Bar di Cinecittà. Il fascino intramontabile di novant’anni di storia Notizie correlate I novant’anni di Fertilia: "Parte di nostra storia"Il 7 e l’8 marzo la città di fondazione di Fertilia (Alghero) ha celebrato il 90esimo anniversario con un programma di appuntamenti istituzionali e... Borgo Rivo saluta Floriano: 83 anni di storia e un bar da 150 anniLa comunità di Borgo Rivo a Terni si prepara a salutare Floriano Natalini, figura storica del quartiere che ha dedicato 83 anni alla vita familiare e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il nuovo romanzo di Walter Veltroni: la fabbrica dei sogni dal bancone del bar; C’era una volta il mito Cinecittà. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni; Walter Veltroni presenta Il bar di Cinecittà; Veltroni al Bar di Cinecittà. Il fascino intramontabile di novant’anni di storia. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni: la fabbrica dei sogni dal bancone del barAttori e registi realmente vissuti, personaggi di finzione: il libro «Il bar di Cinecittà», in uscita martedì 5 maggio (HarperCollins Italia), è un affresco del Novecento italiano. Già venduti i dirit ... corriere.it C’era una volta il mito Cinecittà. Il nuovo romanzo di Walter VeltroniIl libro è dedicato alla nascita e all’evoluzione della Hollywood sul Tevere. Mostrandone il fascino da fabbrica dei sogni ma anche il ruolo cruciale nella ... repubblica.it "Il Bar è questa specie di microcosmo, nel quale scorre questa doppia storia: la storia del cinema, e la sua personale, e la Grande Storia" @VeltroniWalter ed il libro "Il Bar Di Cinecittà" a #CTCF x.com Walter Veltroni presenta "Il bar di Cinecittà" https://vivere.me/gJTH-f - facebook.com facebook