Novanta minuti per la gloria | Lazio-Inter da non perdere

Mercoledì sera si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, una partita che si preannuncia molto attesa. La durata dell'incontro sarà di novanta minuti e si svolgerà in un clima di grande emozione e attesa tra i tifosi. Le due squadre si sfideranno per conquistare il trofeo e il risultato sarà deciso sui campi dello stadio.

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Mercoledì sera la finale di Coppa Italia si preannuncia una partita spettacolare ad altissima tensione. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una stagione difficile piena di alti e bassi, scende in campo con la fame di gloria, pronta a conquistare un trofeo che per i biancocelesti vale doppio. L’Inter di Christian Chivu arriva invece sull’onda dell’entusiasmo post scudetto, affamata di vittoria e determinata a chiudere la stagione con un altro titolo da aggiungere al palmares. Biancocelesti all’assalto della coppa per salvare la stagione. La Lazio arriva a questa finale libera da pression i, pronta a cogliere una occasione storica. Dopo una stagione difficile, un successo significherebbe non solo il trofeo, ma anche la certezza di partecipare all’Europa League.🔗 Leggi su Serieagoal.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: sacrificare un pezzo da novanta, la probabile per Inter Genoa Entella-Avellino, novanta minuti da brividi: le probabili formazioniTempo di lettura: 4 minutiA Chiavari l’Avellino si gioca molto più di una semplice partita. Temi più discussi: Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia; Lazio-Inter, ci sono i supplementari o i rigori in caso di pareggio al 90'? Il regolamento della finale di Coppa Italia; Inter, contro la Lazio Chivu può cambiare: all'Olimpico tentazione Esposito-Bonny; Lazio-Inter: dove vederla gratis (in chiaro), probabili formazioni e orario della finale di Coppa Italia. 5 MAGGIO ?? Una data che non è solo storia… è emozione pura. Gioia, tensione, lacrime, orgoglio: tutto in novanta minuti che sono diventati leggenda. Una squadra, un sogno, un popolo intero che ha vissuto ogni secondo con il cuore in gola. E alla fine x.com Albertini: L'Inter è la squadra da battere, alla Lazio serve folliaPoi l'elogio a Chivu: Ha trasferito il suo credo e ha gestito anche i cambiamenti. Per stasera aggiunge: Va visto come arriva a livello fisico ... fcinternews.it Lazio-Inter LIVE, la finale di Coppa Italia in diretta: nerazzurri a caccia del doubleQuesta sera alle 21:00 Lazio e Inter si contenderanno la finale di Coppa Italia. Gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale. fanpage.it