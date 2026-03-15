Entella-Avellino novanta minuti da brividi | le probabili formazioni
A Chiavari, l’Entella e l’Avellino si affrontano in una sfida che promette emozioni intense. Entrambe le squadre hanno scelto le loro probabili formazioni, con le rispettive formazioni che si preparano a scendere in campo per novanta minuti di grande tensione. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le società, pronte a mettere in gioco le proprie ambizioni.
Tempo di lettura: 4 minuti A Chiavari l’ Avellino si gioca molto più di una semplice partita. Nel pomeriggio ligure, accompagnata da un’autentica ondata di entusiasmo proveniente dall’Irpinia – con circa mille tifosi al seguito e oltre ottocento nel settore ospiti – la squadra biancoverde proverà a dare una svolta al proprio campionato. Il colpo d’occhio sugli spalti del Comunale “Enrico Sannazzari” promette di essere significativo, con metà impianto pronto a colorarsi di biancoverde per sostenere la formazione di Davide Ballardini in una sfida che ha il peso specifico di uno scontro diretto. Alla soglia della trentesima giornata, con la stagione regolare ormai avviata verso il rettilineo finale, l’Avellino si presenta in Liguria con l’obiettivo di conquistare punti pesanti nella corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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