Nell'ultimo aggiornamento di Inter News 24, si parla di un possibile sacrificio di un giocatore importante in vista della partita tra Inter e Genoa. La squadra nerazzurra si prepara a una sfida che potrebbe richiedere alcune modifiche nell’undici titolare. Le notizie di oggi riguardano i cambiamenti probabili e le scelte del tecnico in vista di questa partita.

Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti i dettagli Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: sacrificare un pezzo da novanta, la probabile per Inter Genoa

Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva»di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione in vista della prossima...

Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione di Inter Pisadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

LIVE Genoa–Inter Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Argomenti discussi: Calciomercato Inter LIVE | Barella non è più incedibile Novità sull’interesse del Barcellona per Bastoni.

LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che ... oasport.it

Inter, sacrificare Miranda l'errore più grande di de Boer. E' la chiave di PioliQuando la squadra non vince, si sa, la colpa è sempre dei difensori parole e musica di Joao Miranda, il centrale dell'Inter, che dopo un inizio di stagione difficoltoso ora è tornato ai livelli ... calciomercato.com