Notte di fuoco all' ombra del Serpentone | incendio distrugge sette auto

Risveglio movimentato per i residenti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri Notte di fuoco al Corviale dove sette veicoli sono stati avvolti dalle fiamme. Il rogo è divampato alle 3:30 di martedì all'ombra del Serpentone, in via Ettore Ferrari. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della stazione Roma Trullo. L'incendio, dai primi riscontri, è partito da una Peugeot e poi si è allargato a sei veicoli posti nelle vicinanze. Nel corso dei rilievi, secondo quanto appreso, non sono stati trovati inneschi. Le cause, per adesso, sono in corso di accertamento da parte del personale dell'Arma. Grande spavento per i residenti del quartiere, che sono scesi in strada, svegliati dai lampeggianti delle sirene e dall'odore acre sprigionato dalle lingue di fuoco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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