Nella notte scorsa, un incendio ha interessato un’auto parcheggiata a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Le fiamme hanno causato danni significativi al veicolo, che appartiene al sindaco del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali responsabilità o motivazioni dell’incendio.

Un incendio è divampato la notte scorsa a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, danneggiando gravemente l'auto del sindaco, Giovanni Barletta. La Mercedes Glc del primo cittadino era parcheggiata in via Giacomo Matteotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento nessuna pista viene esclusa dai carabinieri che hanno avviato l'indagine, compresa quella del dolo. Sono in corso di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nella notte a fuoco l'auto del sindaco: l'ombra del dolo

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