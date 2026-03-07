The Testaments | ecco il trailer ufficiale della nuova serie Disney+

Evoluzione di The Handmaid's Tale, The Testaments è tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood ed è una drammatica storia di formazione ambientata a Gilead. La serie segue le vicende delle giovani adolescenti Agnes, obbediente e devota, e Daisy, una nuova arrivata, convertita, proveniente da oltre i confini di Gilead. Mentre si muovono tra le sale dorate della scuola preparatoria d'élite per future mogli di Zia Lydia, un luogo in cui l'obbedienza viene instillata brutalmente e sempre con motivazioni religiose, il legame che le unisce diventa il catalizzatore che stravolgerà il loro passato, il loro presente e il loro futuro.