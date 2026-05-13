Una nave da crociera ha raggiunto Bordeaux dopo che a bordo si è sviluppato un focolaio di gastroenterite che ha portato alla morte di un passeggero di 90 anni. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo, mentre le autorità hanno avviato le procedure di controllo e sanificazione. La situazione ha portato a un intervento urgente per gestire l’emergenza sanitaria.

La morte di un passeggero di 90 anni, vittima del focolaio di gastroenterite esploso a bordo, ha fatto scattare l’emergenza medica per un’intera nave da crociera arrivata nelle scorse ore a Bordeaux. A seguito del decesso, le autorità sanitarie francesi hanno bloccato l’imbarcazione e disposto la quarantena immediata per le oltre 1.700 persone tra passeggeri ed equipaggio, mentre si contano già una cinquantina di casi in isolamento con sintomatologie acute. La rotta della nave e l’emergenza medica. La nave, appartenente alla compagnia Ambassador Cruise Line, era salpata dalle isole Shetland lo scorso 6 maggio. A bordo viaggiano 1.233 passeggeri – in larga maggioranza cittadini di nazionalità britannica e irlandese – e 514 membri dell’equipaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Focolaio di gastroenterite in crociera: muore uno dei passeggeri a bordo della nave, oltre 1.700 persone in quarantena a Bordeaux

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Francia, muore a bordo di una crociera per gastroenterite: in quarantena 1.700 passeggeri

Leggi anche: Oltre 1.700 persone in quarantena su nave da crociera a Bordeaux: sospetto norovirus, almeno 50 sintomatici

Temi più discussi: Virus in crociera e aereo: i campanelli d'allarme da non ignorare e come evitare il contagio per salvare la vacanza; Norovirus anche su Caribbean Princess: oltre 100 passeggeri malati; Ilaria Capua: Hantavirus poco contagioso. Il mio livello di preoccupazione? Siamo vicinissimi al rischio zero; Nuova circolare del ministero su Hantavirus: 42 giorni quarantena.

#Francia In isolamento 1.700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux, dopo la morte di un passeggero 90enne. Si sospetta un focolaio di gastroenterite. Una 50ina coloro che hanno manifestato sintomi. x.com

La Francia confina più di 1.700 persone su una nave da crociera dopo una morte sospetta da norovirus - reddit.com reddit

Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Focolaio di gastroenterite in Francia: un morto e 1700 isolatiTra i 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, oltre al novantenne deceduto, una cinquantina hanno manifestato disturbi gastrointestinali e sono in corso analisi ... ilgiornale.it

Sospetto focolaio di gastroenterite in crociera: una vittima. Oltre 1700 persone a bordo in isolamentoA bordo sono stati effettuati test che hanno escluso la presenza di norovirus ma ulteriori analisi sono in corso presso l’Ospedale Universitario di Bordeaux, come indicato dalle autorità sanitarie. ilfattoquotidiano.it