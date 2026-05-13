Norme antincendio le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare

La segreteria regionale Sicilia dell’Unione sindacale militari interforze associati ha collaborato con l’Ordine degli ingegneri di Palermo e ha ricevuto il patrocinio della Città metropolitana di Palermo, della Città di Palermo e dell’assessorato alla Cultura. La discussione riguarda le norme antincendio e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare. La collaborazione si è svolta in un contesto di confronto tra enti e rappresentanti del settore.

La segreteria regionale Sicilia dell’Unione sindacale militari interforze associati (Usmia), in sinergia con l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, con il patrocinio della Città metropolitana di Palermo e il patrocinio morale della Città di Palermo e dell’assessorato alla Cultura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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