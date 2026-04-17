Procedure di sicurezza e norme antincendio violate nave di 146 metri bloccata al porto

Da palermotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave da carico di 146 metri, con bandiera portoghese, è stata posta sotto sequestro al porto dalla guardia costiera. Durante un controllo, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità riguardanti le procedure di sicurezza e le norme antincendio. La nave rimane bloccata in attesa di ulteriori verifiche e interventi per regolarizzare la situazione.

Una nave da carico, battente bandiera portoghese, è stata fermata al porto dalla guardia costiera dopo che i militari hanno rilevato una serie di violazioni legate alla sicurezza e alla normativa antincendio. A disporre il provvedimento è stato il nucleo Port state control della guardia costiera.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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