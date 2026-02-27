Isabella Gentilucci è la nuova segretaria di Uilm Ancona | La sicurezza nei luoghi di lavoro è una regola inderogabile

Isabella Gentilucci è stata nominata nuova segretaria della Uilm di Ancona durante un congresso di categoria tenutosi questa mattina a Castelbellino. La cerimonia di passaggio di consegne si è conclusa ieri, venerdì 27 febbraio 2026, con la partecipazione anche dell’ormai ex segretario Vincenzo Gentilucci. Gentilucci ha dichiarato che la sicurezza nei luoghi di lavoro è una regola inderogabile.

CASTELBELLINO – Isabella Gentilucci è la nuova segretaria della Uilm di Ancona.Il passaggio di consegne tra lei e l'uscente Vincenzo Gentilucci è stato effettuato questa mattina, venerdì 27 febbraio 2026, a Castelbellino, al termine del congresso di categoria al quale ha preso parte anche il.

Una palestra per la sicurezza nei luoghi di lavoro: ecco il progetto della Scuola Edile di ArezzoUno spazio di formazione ad alta tecnologia con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inail Marche e Edilart Marche, sottoscritto un accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoroANCONA – Il direttore regionale Inail Marche, Piero Iacono e la presidente Elisabetta Grilli di Edilart Marche, Comitato paritetico territoriale,...

