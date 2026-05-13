Il ministro della Giustizia commenta il caso di Garlasco, facendo riferimento alle due assoluzioni e alla condanna definitiva di Alberto Stasi, coinvolto nel delitto. Nordio evidenzia le criticità del sistema giudiziario, sottolineando la necessità di modificare la legge per evitare simili errori in futuro. La vicenda ha suscitato numerosi interventi pubblici, portando l’attenzione sulla procedura e sulla gestione delle prove nei processi penali.

Assolto due volte, poi condannato in via definitiva. È partendo da questo cortocircuito giudiziario che il ministro della Giustizia Carlo Nordio commenta il delitto di Garlasco e la condanna di Alberto Stasi. A margine di un convegno, Nordio ha definito “paradossale” la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, sottolineando come una persona possa essere condannata anche dopo essere stata assolta sia in Corte d’Assise sia in Corte d’Appello. “ Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?”, ha dichiarato il ministro, facendo riferimento al percorso processuale che ha portato alla condanna definitiva di Stasi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio sul caso Garlasco: "Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata"

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