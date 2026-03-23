Perché non è stato Stasi Garlasco la nuova perizia e la possibile svolta
Nuovi sviluppi riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni in Italia. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, torna al centro dell’attenzione dopo il deposito di una nuova consulenza che potrebbe cambiare in modo significativo la lettura degli eventi. A distanza di anni, infatti, emergono elementi che aprono scenari inediti e riaccendono il dibattito sulla ricostruzione giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. >> Choc dalla giovanissima della tv italiana: “Non mi giudicate.” Secondo quanto trapela, la consulenza firmata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo introduce una ricostruzione più articolata della dinamica del delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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