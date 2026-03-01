Gratteri maxi inchieste e assoluzioni record | il caso che scuote la magistratura

Un’importante operazione antimafia, definita la più grande degli ultimi ventidue anni, ha coinvolto numerosi indagati e ha portato a diverse assoluzioni. Le autorità giudiziarie hanno condotto un’indagine di vasta portata, considerata esemplare nel settore, e hanno evidenziato che si tratta di un intervento di grande rilievo nel panorama investigativo. La vicenda ha suscitato particolare attenzione tra gli addetti ai lavori.

Inchieste simbolo ridimensionate, percentuali di assoluzione fuori media e polemiche sulla riforma della giustizia: perché il caso Gratteri fa esplodere il dibattito. «Questa è la più grande operazione degli ultimi ventitré anni. Bisognerebbe portarla nelle scuole di magistratura per spiegare come si fa un'indagine di mafia». Gennaio 2018: con usuale modestia, Nicola Gratteri annuncia i 169 arresti dell'inchiesta Stige. Adesso i palpitanti studenti dovranno però ripiegare su altri numi. «Le cosche controllavano il battito cardiaco di tutte le attività economiche» rivela, a favor di telecamera, l'allora procuratore di Catanzaro. La Cassazione, tre mesi fa, ridimensiona la patologia di cui avrebbe sofferto il crotonese: l'epocale indagine si è conclusa con un centinaio di assoluzioni.