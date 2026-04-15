Corbello Odcec Napoli Nord | Il commercialista oggi è un manager delle imprese
Durante un incontro al Liceo Statale di Sant’Antimo, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord ha spiegato che la figura del commercialista oggi si configura come un vero e proprio manager delle imprese. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro e all’internazionalizzazione, aprendo così un dialogo tra scuola e professione. L’evento ha segnato l’avvio di un programma di incontri promossi dall’Ordine.
Al Liceo Statale di Sant’Antimo il presidente incontra gli studenti per creare un “ponte” verso il mondo del lavoro e l’internazionalizzazione e apre il programma dell’Ordine di Napoli Nord con gli istituti scolastici. SANT’ANTIMO – “L’Ordine ha avviato un programma per essere presente anche negli istituti scolastici, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla nostra professione, oggi profondamente cambiata ed evoluta. Il dottore commercialista non è più soltanto un esperto di fisco e contabilità, ma un vero e proprio manager esterno, capace di accompagnare le imprese verso la legalità e supportarle nei processi organizzativi richiesti dal mercato “.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Corbello (Odcec Napoli Nord): “Il commercialista oggi è un manager delle imprese”
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