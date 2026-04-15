Durante un incontro al Liceo Statale di Sant’Antimo, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord ha spiegato che la figura del commercialista oggi si configura come un vero e proprio manager delle imprese. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro e all’internazionalizzazione, aprendo così un dialogo tra scuola e professione. L’evento ha segnato l’avvio di un programma di incontri promossi dall’Ordine.

Al Liceo Statale di Sant’Antimo il presidente incontra gli studenti per creare un “ponte” verso il mondo del lavoro e l’internazionalizzazione e apre il programma dell’Ordine di Napoli Nord con gli istituti scolastici. SANT’ANTIMO – “L’Ordine ha avviato un programma per essere presente anche negli istituti scolastici, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla nostra professione, oggi profondamente cambiata ed evoluta. Il dottore commercialista non è più soltanto un esperto di fisco e contabilità, ma un vero e proprio manager esterno, capace di accompagnare le imprese verso la legalità e supportarle nei processi organizzativi richiesti dal mercato “.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Corbello (Odcec Napoli Nord): “Il commercialista oggi è un manager delle imprese”

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