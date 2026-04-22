Cosa dicono i capelli della nostra salute la dermatologa | Diete dimagranti e farmaci possono provocare caduta

I capelli possono riflettere alcuni aspetti della nostra salute, come confermato da una dermatologa. Tra i segnali più comuni ci sono la perdita di capelli, la presenza di capelli grassi o sfibrati e il prurito alla testa. La specialistica spiega come questi cambiamenti possano essere correlati a vari fattori, tra cui diete dimagranti e l'uso di farmaci. Osservare attentamente l'aspetto dei capelli può aiutare a individuare eventuali problemi di salute.

Capelli che cadono, grassi, sfibrati, prurito alla testa: come individuare i segnali che il nostro corpo ci manda attraverso l'aspetto dei nostri capelli con l'aiuto della dermatologa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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