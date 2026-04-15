Cuore la solitudine fa male | quali malattie può provocare lo studio

Uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha analizzato gli effetti della solitudine sulla salute del cuore. La ricerca, condotta presso il Secondo Ospedale Xiangya di Changsha, in Cina, ha evidenziato che la solitudine può essere collegata a problemi cardiaci. I ricercatori hanno esaminato i dati di un campione di persone, evidenziando i potenziali rischi per la salute legati alla sensazione di isolamento sociale.

La solitudine può far male al cuore: lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association e condotto nel Secondo Ospedale Xiangya della Central South University di Changsha, in Cina. Secondo questo lavoro di ricerca, sentirsi soli potrebbe aumentare il rischio di malattie delle valvole del cuore. Si tratta di patologie che si presentano quando una delle quattro valvole del cuore smette di funzionare in maniera corretta. In particolare, la malattia valvolare cardiaca degenerativa si verifica quando le valvole cardiache si irrigidiscono gradualmente, rendendo più difficile il corretto flusso del sangue attraverso il cuore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cuore, la solitudine fa male: quali malattie può provocare, lo studio Notizie correlate Leggi anche: Bere vino rosso può prevenire le malattie cardiovascolari: ecco cosa dice lo studio spagnolo 15 minuti di esercizio fisico a settimana può ridurre il rischio di otto malattie: lo studioUn team internazionale di scienziati guidati dal professor Minxue Shen della Xiangya School of Public Health della Central South University di Hunan... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MGS Triveneto | La solitudine che attende un senso; Jucatùre alla Sala Umberto: commedia ironica, malinconica e graffiante sulla solitudine -; Infarto, le cellule ingegnerizzate: rivoluzione in cardiologia. Mai più soli: un mare di solidarietà nel cuore di PozzuoliC’è una solitudine che non fa rumore, ma logora l’anima. A Pozzuoli, la Caritas diocesana diretta da padre Giuseppe Carulli, missionario vincenziano, l’ha ... napolivillage.com Laura Pausini festeggia La solitudine sui social: 24 anni fa, oggi, iniziò la mia carrieraVentiquattro anni fa, con La Solitudine, Laura Pausini vinceva la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. La cantante ha festeggiato questa ricorrenza ... 105.net Le cucine dell’Oratorio Sacro Cuore di Barriera che hanno ospitato l’evento speciale “Chef 21” facebook Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d’amore e di x.com