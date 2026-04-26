Fasano si accende di storie | il Maggio dei Libri conquista i Portici

A Fasano, i Portici si riempiono di eventi legati al Maggio dei Libri. La Biblioteca Ignazio Ciaia ha annunciato l'inizio del programma, che prenderà il via il 26 aprile. Durante tutto il mese, si svolgeranno diverse iniziative dedicate alla promozione della lettura e alla cultura libraria. La manifestazione coinvolge la comunità locale e invita i cittadini a partecipare ad incontri, presentazioni e attività legate ai libri.

? Cosa sapere La Biblioteca Ignazio Ciaia di Fasano avvia il programma Il Maggio dei Libri il 26 aprile.. Il progetto coinvolge associazioni locali con laboratori gratuiti per tutte le fasce d'età fino al 30 maggio.. Dalle ore 16:30 di questa domenica 26 aprile 2026, la Biblioteca di comunità Ignazio Ciaia di Fasano accoglie Valentina Stecchi per un laboratorio illustrativo dedicato ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, dando il via a una stagione di letture che trasformerà i Portici in un centro di aggregazione sociale fino al 30 maggio. Il programma Pagine vive ai Portici non è una semplice rassegna letteraria, ma un progetto che vede la biblioteca locale abbracciare la campagna nazionale Il Maggio dei Libri, coordinata dal Cepell.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fasano si accende di storie: il Maggio dei Libri conquista i Portici Notizie correlate "Pagine vive ai Portici": via al programma di eventi per il Maggio dei LibriFASANO - Con l'arrivo della primavera, i libri escono dagli scaffali per diventare protagonisti di esperienze condivise. Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Musica, tradizioni e sapori: l’estate si accende con un calendario ricchissimo; Bari scalda i motori con il Gran Premio: la storica corsa infiamma il centro e accende la memoria VIDEO; Bari-Venezia 0-3: la capolista passeggia al San Nicola, salvezza sempre più complicata; Roulette russa sulla Selva: corse folli in moto nel weekend, il Comune chiede controlli immediati. Barletta-Città di Fasano 3-2: Malcore ribalta il match nel recupero e tiene viva la corsa alla Serie CDiretta Barletta-Città di Fasano di Domenica 12 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Duello a distanza tra Martina e Fasano per il secondo posto, rischiano Pompei e Ferrandina: la presentazione del penultimo turno - facebook.com facebook Omicidio Rossi a Fasano: «Sferrati 30 colpi di cacciavite». Cavaliere ha inviato le foto del cadavere al padre e alla ex x.com