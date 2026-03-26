Il 27 marzo è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolge metro, autobus e tram gestiti da Atm. La giornata si prospetta con possibili disservizi e ritardi nelle corse. La manifestazione interesserà anche le scuole, con alcune attività che potrebbero essere influenzate dall'interruzione del servizio. La situazione è confermata e potrebbe causare disagi ai pendolari e agli studenti.

Il 27 marzo si preannuncia una giornata complessa per la mobilità, in particolare a Milano. È stato confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale, con possibili disagi per metro, autobus e tram gestiti da Atm. La protesta è stata annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e confermata dall’azienda. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato Al Cobas e avrà una durata di 24 ore. Anche in altre città ci saranno disagi per la popolazione. Fasce di garanzia e orari dello sciopero. Secondo quanto comunicato, il servizio di Milano potrebbe non essere garantito in alcune fasce orarie: dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero 27 marzo, Atm conferma trasporti a rischio. Stop anche nelle scuole

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