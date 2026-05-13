Non solo Dossena-Davis Harwood-Bellis accusato di discriminazione | insulti alla balbuzie di Luke Ayling

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di presunti comportamenti discriminatori si aggiunge alle vicende recenti nel calcio. Questa volta, il difensore di una squadra della Championship è sotto accusa per aver insultato il difensore avversario, accusato di balbuzie, durante una partita. La vicenda si aggiunge alle accuse già sollevate in altri casi, coinvolgendo anche altri giocatori e comportamenti che avrebbero messo in discussione il rispetto tra colleghi sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo Massini (vicepresidente vicario dell’AIA):...🔗 Leggi su Calcionews24.com

non solo dossena davis harwood bellis accusato di discriminazione insulti alla balbuzie di luke ayling
© Calcionews24.com - Non solo Dossena-Davis, Harwood-Bellis accusato di discriminazione: insulti alla balbuzie di Luke Ayling
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Presunti insulti razzisti a Davis: nessuna squalifica per Dossena

Insulti razzisti a Davis, Pisacane difende Dossena: finale caldo in Cagliari-Udinese, cosa è successoFinale ad altissima tensione nella partita che ha visto l'Udinese vincere a Cagliari.

Temi più discussi: Mi ha chiamato scimmia, razzismo in Serie A? Davis accusa Dossena dopo Cagliari-Udinese; Il caso Davis-Dossena: l'analisi dell'episodio in Cagliari-Udinese Serie A Enilive; Insulti razzisti, Davis furioso a Cagliari contro Dossena e Karlstrom accusa: Non ho parole; Davis: Quel codardo razzista di Dossena mi ha dato della scimmia. Il difensore: Non è vero nulla.

dossena davis non solo dossena davisCaso Dossena Davis, la Procura FIGC senza prove video! I dettagliCaso Dossena Davis, la Procura Federale trasmetterà il materiale al Giudice Sportivo la cui decisione è attesa nei prossimi giorni ... cagliarinews24.com

dossena davis non solo dossena davisRazzismo, caso Dossena-Davis: il bomber parlava solo in inglese, Saccani fa chiarezza e anticipa come finiràL'episodio di razzismo in Cagliari-Udinese confonde Dionisi che sospende la gara ma in realtà l'offesa è pervenuta da un altro giocatore e non dal pubblico. L'ex arbitro Saccani analizza il caso da mo ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web