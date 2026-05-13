Un nuovo episodio di presunti comportamenti discriminatori si aggiunge alle vicende recenti nel calcio. Questa volta, il difensore di una squadra della Championship è sotto accusa per aver insultato il difensore avversario, accusato di balbuzie, durante una partita. La vicenda si aggiunge alle accuse già sollevate in altri casi, coinvolgendo anche altri giocatori e comportamenti che avrebbero messo in discussione il rispetto tra colleghi sul campo.

Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo Massini (vicepresidente vicario dell’AIA):...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Non solo Dossena-Davis, Harwood-Bellis accusato di discriminazione: insulti alla balbuzie di Luke Ayling

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