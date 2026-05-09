Insulti razzisti a Davis Pisacane difende Dossena | finale caldo in Cagliari-Udinese cosa è successo

Durante la partita tra Cagliari e Udinese, si è svolto un finale molto teso. Keinan Davis ha riferito di aver ricevuto insulti razzisti in campo, mentre Dossena è stato coinvolto in un incidente che ha portato a una discussione accesa tra i giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Udinese, ma gli episodi successivi hanno attirato l’attenzione per la forte tensione tra le due squadre.

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