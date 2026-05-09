Insulti razzisti a Davis Pisacane difende Dossena | finale caldo in Cagliari-Udinese cosa è successo
Durante la partita tra Cagliari e Udinese, si è svolto un finale molto teso. Keinan Davis ha riferito di aver ricevuto insulti razzisti in campo, mentre Dossena è stato coinvolto in un incidente che ha portato a una discussione accesa tra i giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Udinese, ma gli episodi successivi hanno attirato l’attenzione per la forte tensione tra le due squadre.
Finale ad altissima tensione nella partita che ha visto l'Udinese vincere a Cagliari. Keinan Davis denuncia presunti insulti razzisti in campo e sfiora la rissa con Dossena. La ricostruzione degli allenatori.🔗 Leggi su Fanpage.it
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