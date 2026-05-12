Presunti insulti razzisti a Davis | nessuna squalifica per Dossena
Durante la partita tra Cagliari e Udinese, l’attaccante ha accusato un difensore di avergli rivolto insulti razzisti. Il difensore ha negato le accuse. La società ha deciso di non squalificare il giocatore coinvolto. Nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti in seguito alle accuse. La questione rimane aperta, ma al momento non sono state applicate sanzioni.
Nessuna squalifica per Alberto Dossena. Il difensore del Cagliari, durante la partita con l'Udinese, era stato accusato dall'attaccante dei friulani Davis di avergli rivolto insulti razzisti. Insulti fermamente negati da Dossena, a cui il Giudice Sportivo al momento ha dato ragione. Il campionato tornerà nel prossimo weekend con la penultima giornata di campionato. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche di tredici giocatori. Ecco nel dettaglio tutte le decisioni. Ecco i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato: Britschgi (Parma), Bozhinov, Loyola (Pisa) e Romagnoli (Lazio) hanno ricevuto un cartellino rosso.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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