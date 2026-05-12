Presunti insulti razzisti a Davis | nessuna squalifica per Dossena

Durante la partita tra Cagliari e Udinese, l’attaccante ha accusato un difensore di avergli rivolto insulti razzisti. Il difensore ha negato le accuse. La società ha deciso di non squalificare il giocatore coinvolto. Nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti in seguito alle accuse. La questione rimane aperta, ma al momento non sono state applicate sanzioni.

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