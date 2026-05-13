Non solo Brusaporto a Scanzo clonato il sito della farmacia Pagnoncelli | Attenzione il rischio è anche sanitario

A Scanzo, in provincia di Bergamo, è stato scoperto un sito internet che riproduce fedelmente quello della farmacia Pagnoncelli, creando confusione tra i clienti. La copia del sito è stata individuata poco tempo fa, e le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità. La riproduzione si è verificata in un momento in cui si discute anche di possibili rischi per la salute legati a questa imitazione digitale.

I contorni della vicenda sono simili a quelli raccontati solo pochi giorni fa relativamente alla farmacia di Brusaporto, il cui sito dopo un periodo di inattività è stato ripristinato da ignoti che hanno preso il controllo del dominio e sfruttando il nome dell’attività propongono prodotti parafarmaceutici acquistabili su portali esterni a prezzi scontatissimi. Un caso nel quale si sono riconosciuti in pieno anche i colleghi della storica farmacia Pagnoncelli di Scanzorosciate, fondata nel 1861, che dal gennaio 2025 ha scelto di non rinnovare il sito internet aziendale, disdicendo un contratto cessato poi ufficialmente nel giugno scorso. A fine ottobre, però, il portale è ricomparso online, identico in tutto e per tutto ma con alcune modifiche sostanziali che hanno e stanno tutt’ora causando danni reputazionali all’attività di via Trieste.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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