Farmacia di Brusaporto sul web spunta un sito che ne riproduce il nome e vende prodotti per la salute | Nulla a che fare con noi

Una farmacia di Brusaporto ha segnalato la comparsa su internet di un sito che utilizza il suo nome per vendere integratori alimentari e prodotti per il benessere. Il sito presenta un layout semplice e offre prodotti a prezzi scontati, con acquisti effettuabili tramite portali esterni. I testi presenti sono brevi e sembrano progettati per migliorare la posizione sui motori di ricerca. La farmacia ha precisato che il sito non ha alcun collegamento con loro.

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Una pagina web dal layout semplice, un “negozio online” dove vengono proposti integratori alimentari e prodotti per il benessere a prezzi scontati, da acquistare su portali esterni, e testi brevi che sembrano costruiti appositamente per ottenere la miglior visibilità possibile sui motori di ricerca. Una strategia che, effettivamente, pare funzionare fin troppo bene: da gennaio è il primo risultato che appare a chiunque cerchi informazioni sul web circa la farmacia di Brusaporto, con un dominio omonimo ma che non ha nulla a che fare con l’attività al civico 12 di via Luigi Tognoli. I titolari, all’oscuro di tutto, hanno iniziato ad avere...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Il sito che vende i numeri del Lotto trovati con l’IA: la matematica assurda di LottoGPTIl portale LottoGPT propone numeri del Lotto trovati con l'intelligenza artificiale. Leggi anche: “Che mostro”: il commento della farmacia a una modella con disabilità fa indignare il web