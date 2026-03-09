Farmacia | dal dispensatore all’hub sanitario il nuovo corso Unife

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara ha avviato la XIV edizione del corso sulla gestione farmaceutica, un programma che si svolge tra aspetti di salute pubblica e competenze imprenditoriali. La formazione mira a preparare professionisti in grado di gestire i servizi farmaceutici, passando dall’ambito del dispensatore a quello dell’hub sanitario. La presentazione del corso si è svolta di recente presso l’ateneo.

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara ha ufficialmente dato il via alla XIV edizione del corso dedicato alla gestione farmaceutica, un percorso formativo che si colloca al crocevia tra salute pubblica e competenze imprenditoriali. Sotto la direzione della professoressa Emidia Vagnoni, l’iniziativa vede già iscritti 42 professionisti provenienti da varie regioni d’Italia, pronti ad affrontare le sfide di un settore in profonda trasformazione normativa. L’evento non è solo una cerimonia formale, ma segna l’avvio di un anno accademico cruciale gestisce o vuole gestire strutture sanitarie sul territorio. La classe... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmacia: dal dispensatore all’hub sanitario, il nuovo corso Unife Unife, inaugurato il nuovo corso. Management della farmacia, formazione e perfezionamentoAl dipartimento di Economia e management di Unife, ha preso il via l’attività didattica dell’edizione 2025/26 del corso di formazione e... Leggi anche: La Croce verde apre a un nuovo corso gratuito di primo intervento sanitario