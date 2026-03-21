Più della metà dei ricercatori che lavorano in Groenlandia e Antartide sono donne, affrontando condizioni estreme come temperature di -80 gradi, immersioni in laboratori sottomarini e soggiorni in ambienti isolati senza acqua corrente. Nel frattempo, un terzo dei ghiacciai dei 50 siti del Patrimonio Mondiale rischia di scomparire entro il 2050.

U n terzo dei ghiacciai presenti nei 50 siti del Patrimonio Mondiale è destinato a scomparire entro il 2050. Lo rivela un recente studio dell’Unesco. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, dal 2025 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Mondiale dei Ghiacciai, il 21 marzo. Ad affrontare temperature bassissime, isolamento e tante difficoltà per studiare che cosa succede nelle terre estreme, sono soprattutto le donne: sono loro il 60 per cento dei ricercatori polari. In 60 anni sulle Alpi italiane persi 170 km quadrati di ghiacciai X Le scienziate polari: Rachele Lodi. Come Rachele Lodi, geologa con... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più della metà dei ricercatori tra Groenlandia e Antartide sono donne. Lavorano a -80 gradi, si immergono in laboratori sottomarini, vivono in posti remoti senza acqua corrente

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