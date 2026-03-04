Pino Corrias sui rider di Glovo e Deliveroo | Ecco chi sono come vivono e quanto guadagnano i nuovi schiavi

In Italia, circa 40 mila rider di Glovo, Deliveroo e altre aziende, per lo più stranieri, svolgono il loro lavoro senza tutele e sono considerati autonomi. Sono pagati a consegna e controllati da un software che determina premi e penalità. Questi lavoratori vivono e lavorano in condizioni che spesso vengono descritte come precarie, senza diritti garantiti durante le loro consegne quotidiane.

I politici se ne sono tenuti alla larga. I sindacati non sapevano come maneggiarli: i servizi non sono la fabbrica, i rider non sono operai, ma «lavoratori autonomi», come li chiamano i loro datori di lavoro, le piattaforme tipo Glovo o Deliveroo, che per «autonomi» intendono senza orari, senza diritti, senza assicurazione, senza riposi, e pure senza bicicletta, se vuoi lavorare te la compri.

A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiaviMilano – I dati sugli orari di lavoro e sui turni dei rider sarebbero stati cancellati dal sistema informatico di Glovo, per “rispetto della privacy”.

